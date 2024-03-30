Режиссером новой «Чумовой пятницы» станет Найша Ганатра

Сегодня в 16:43
Фото: кадр со съемок фильма «Ассистент звезды»/Universal

Постановкой сиквела комедии «Чумовая пятница» займется канадская режиссерка Найша Ганатра, передает The Holliwood Reporter.

Ганатра работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки», «Очевидное», «Бруклин 9-9» и другими.

Ранее свое участие в продолжении подтвердили звезды оригинальной картины — Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Съемки сиквела запланированы на лето 2024-го. Сценарием занимается Элиза Холландер. В работе над новой частью также примет участие Эндрю Ганн, продюсер первой ленты.

В фильме 2003 года Лохан и Кертис сыграли строгую мать и дочь-подростка, которые необъяснимым образом меняются телами. Это заставляет прежде непримиримых героинь лучше понять друг друга и найти общий язык.

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