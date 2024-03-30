Режиссером новой «Чумовой пятницы» станет Найша Ганатра

Постановкой сиквела комедии «Чумовая пятница» займется канадская режиссерка Найша Ганатра, передает The Holliwood Reporter.
Ганатра работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки», «Очевидное», «Бруклин 9-9» и другими.
Ранее свое участие в продолжении подтвердили звезды оригинальной картины — Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Съемки сиквела запланированы на лето 2024-го. Сценарием занимается Элиза Холландер. В работе над новой частью также примет участие Эндрю Ганн, продюсер первой ленты.
В фильме 2003 года Лохан и Кертис сыграли строгую мать и дочь-подростка, которые необъяснимым образом меняются телами. Это заставляет прежде непримиримых героинь лучше понять друг друга и найти общий язык.