Режиссером новой «Чумовой пятницы» станет Найша Ганатра

Ранее свое участие в продолжении подтвердили звезды оригинальной картины — Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Съемки сиквела запланированы на лето 2024-го. Сценарием занимается Элиза Холландер. В работе над новой частью также примет участие Эндрю Ганн, продюсер первой ленты.