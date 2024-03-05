Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис снимутся в сиквеле «Чумовой пятницы»

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис, снявшиеся в комедии «Чумовая пятница» 2003 года, примут участие в сиквеле картины. Об этом Лохан рассказала в интервью изданию People.
Актриса поделилась, что работа над фильмом уже началась, однако не уточнила, когда именно начнутся съемки. «Я очень рада вновь поработать с Джейми и узнать, как далеко мы можем зайти с новой частью», — прокомментировала она. Артистка добавила, что она общается с коллегой по предстоящему проекту каждые несколько дней, поэтому «не сомневается, что съемки будут веселыми».
Кертис намекала на потенциальное продолжение знаменитой комедии в 2023 году, когда лента отмечала двадцатилетие. «Во время нескольких интервью для фильма „Хеллоуин заканчивается“ меня спрашивали про новую „Чумовую пятницу“. И это очень во мне отозвалось. Я позвонила друзьям в Disney и сказала: „Кажется, нам нужно снять это кино“», — поделилась актриса в интервью Times.
В «Чумовой пятнице» Кертис и Лохан сыграли строгую мать и дочь-подростка, которые необъяснимым образом меняются телами. Случившееся заставляет прежде непримиримых героинь лучше понять друг друга и найти общий язык.