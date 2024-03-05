Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис снимутся в сиквеле «Чумовой пятницы»

Актриса поделилась, что работа над фильмом уже началась, однако не уточнила, когда именно начнутся съемки. «Я очень рада вновь поработать с Джейми и узнать, как далеко мы можем зайти с новой частью», — прокомментировала она. Артистка добавила, что она общается с коллегой по предстоящему проекту каждые несколько дней, поэтому «не сомневается, что съемки будут веселыми».