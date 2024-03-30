Москвич рассказал, что его отец погиб в «Крокусе» при попытке обезвредить стрелка

О том, что один из зрителей воспользовался ситуацией и попробовал обезвредить террориста, рассказала зрительница концерта в беседе с журналистом Baza на следующий день после трагедии. По ее словам, мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Она посчитала, что поступок неизвестного помог спастись нескольким десяткам человек. Однако свидетельница не была уверена, остался ли он сам в живых.