Москвич рассказал, что его отец погиб в «Крокусе» при попытке обезвредить стрелка

Во время теракта в «Крокусе» погиб сотрудник аэропорта Внуково Валентин Николаенков, он пытался обезвредить одного из стрелков. Об этом сын мужчины Александр Николаенков рассказал «Ленте.ру».
Как говорит сын убитого, Валентин пришел на концерт вместе с женой и их близкими друзьям — супругами Вугаром и Лилит — и старался защитить близких, когда в зал вошли нападавшие.
«Он попытался добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но, к сожалению, ситуация сложилась не в его пользу. Я гордился им при жизни, а теперь он для меня герой!» — отметил Александр.
Николаенков-младший добавил, что отец погиб от пуль другого террориста. По его словам, Валентин в первую очередь думал только о семье и близких и никогда не мог оставить в беде окружающих.
Собеседник издания также отметил поступок друга отца Вугара, который закрыл от огня террористов свою жену и супругу Валентина. «К сожалению, Вугар и Лиля погибли», — сообщил он.
Матери Александра удалось выжить, она была доставлена в реанимацию с тяжелой травмой головы.
О том, что один из зрителей воспользовался ситуацией и попробовал обезвредить террориста, рассказала зрительница концерта в беседе с журналистом Baza на следующий день после трагедии. По ее словам, мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Она посчитала, что поступок неизвестного помог спастись нескольким десяткам человек. Однако свидетельница не была уверена, остался ли он сам в живых.
Тем же днем на «России 24» вышел сюжет об этом инциденте. Мужчина по имени Михаил в синей кофте и шапке рассказал, что напал на одинокого террориста, пока тот перезаряжал автомат, и повалил его на землю. Герой видео сидел спиной к камере. По словам корреспондента канала, герой боялся за свою безопасность и своей семьи, поэтому решил скрыть свое лицо.
Тогда же Александр Бастрыкин поручил представить мужчину к ведомственной награде Следственного комитета. «Проявил беспримерное мужество. Активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — говорится в заявлении. Кто именно получил награду, не сообщается, — в посте сказано лишь о двух мужчинах, которым 28 марта вручили медали «Доблесть и отвага».