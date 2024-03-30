Microsoft и OpenAI создадут суперкомпьютер стоимостью 100 млрд долларов

Компании OpenAI и Microsoft заявили о планах создания суперкомпьютера Stargate с искусственным интеллектом стоимостью 100 млрд долларов. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на трех источников, близких к проекту.
По их информации, суперкомпьютер сможет решать более сложные задачи, чем традиционные центры обработки данных. Stargate будет работать с помощью миллионов специальных чипов OpenAI. Для нового центра инженеры изменят подход создания суперкомпьютеров — например, придумают новую схему расположения чипов и системы охлаждения.
Финансированием проекта занимается Microsoft. Запуск центра планируется в 2028 году. Источники издания также сообщили, что компания работает над меньшим суперкомпьютером четвертой фазы для OpenAI, который должен начать работу в 2026 году.
В марте 2024-го Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, заявив, что партнерство компании с Microsoft ставит под угрозу ее первоначальную некоммерческую миссию.
«Под руководством нового совета директоров компания не просто разрабатывает, а совершенствует AGI для получения максимальной прибыли для Microsoft, а не для блага человечества», — передали слова миллиардера его адвокаты.
OpenAI была основана в декабре 2015 года Альтманом, Маском и Грегом Брокманом как некоммерческая исследовательская лаборатория. Маск покинул ее в 2018 году, но, как утверждают адвокаты, продолжал вносить свой вклад до середины 2020-го.