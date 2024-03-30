Microsoft и OpenAI создадут суперкомпьютер стоимостью 100 млрд долларов

OpenAI была основана в декабре 2015 года Альтманом, Маском и Грегом Брокманом как некоммерческая исследовательская лаборатория. Маск покинул ее в 2018 году, но, как утверждают адвокаты, продолжал вносить свой вклад до середины 2020-го.