В московских магазинах появился кофе «с ароматом традиционных ценностей»

В феврале 2024-го Starbucks представил в Китае кофе со вкусом свинины, приурочив его к сезону китайского Нового года, который начался 10 февраля. Кофе представляет собой сочетание эспрессо и соуса «Донгпо» со вкусом тушеной свинины, названной в честь знаменитого поэта XI века. В напиток также добавляется парное молоко, после чего поливается еще одним свиным соусом.