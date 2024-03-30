В московских магазинах появился кофе «с ароматом традиционных ценностей»

Сегодня в 13:30
Фото: Devin Avery/Unsplash

Бренд «Русские корни» начал продавать в московских магазинах «Русский кофе с ароматом традиционных ценностей».

Производитель утверждает, что вкус кофе напоминает «теплый хлеб с горбушкой, нагретые солнцем травы, свежесть майской грозы и нежную горчинку осеннего леса». Приобрести напиток можно за 290 рублей.

© Фото: «Русские корни»

С составе растворимого кофе молотый ферментированный ржаной солод, экстракт пророщенного ржаного зерна, растительные сливки, указано в описании товара.

В феврале 2024-го Starbucks представил в Китае кофе со вкусом свинины, приурочив его к сезону китайского Нового года, который начался 10 февраля. Кофе представляет собой сочетание эспрессо и соуса «Донгпо» со вкусом тушеной свинины, названной в честь знаменитого поэта XI века. В напиток также добавляется парное молоко, после чего поливается еще одним свиным соусом.

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