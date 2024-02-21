Starbucks выпустил в Китае кофе со вкусом свинины

Сегодня в 22:04

Starbucks представил в Китае кофе со вкусом свинины, приурочив его к сезону китайского Нового года, который начался 10 февраля. Об этом сообщает Business Insider.

В компании рассказали, что кофе представляет собой сочетание эспрессо и соуса «Донгпо» — со вкусом тушеной свинины, названной в честь знаменитого поэта XI века. В напиток также добавляется парное молоко, после чего поливается еще одним свиным соусом.

Стоимость такого напитка составляет 9,50 доллара. Кофе со вкусом свинины сразу же завирусился в китайских соцсетях.

Один из пользователей местной соцсети Xiaohongshu сказал, что латте выглядит странно, но он оказался неожиданно вкусным с «интригующим сладким и соленым вкусом», который сочетает в себе ароматы мяса и кофе.

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