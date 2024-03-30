Мединский намерен выпустить «лучшие за 30 лет» учебники истории для 5-9-х классов

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский приготовил учебники истории для средних классов. Сейчас они на стадии рецензирования, публикация планируется уже в этом году. Об этом помощник Владимира Путина рассказал ТАСС.
Мединский уточнил, что в курс войдут два тома: «История России» и «Всеобщая история». Пятиклассникам будут преподавать только по последнему учебнику, но в него включат темы о Херсонесе, Аркаиме, Фанагории, скифах, сарматах и первых славянах.
«Сейчас учебники для 5–9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки [ректора МГИМО Анатолия] Торкунова и линейки вашего покорного слуги. Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации Академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», — поделился Мединский.
Впрочем, перед внедрением в учебную программу их сначала опробуют в нескольких регионах России. По его словам, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет», но они тоже будут дорабатываться и после публикации.
Прошлым летом автор учебника истории для 5–9-х классов Александр Чубарьян заявил, что в нем будет пересмотрено определение слова «империя». Новый подход должен подчеркнуть различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма». С Россией же, говорит автор пособия, новые территории входили в «общее экономическое пространство» и становились с ней «одним целым».
Учебник для старших классов успел попасть под волну критики со стороны правительства Чечни. Авторам учебного пособия пришлось переписать абзац, в котором говорилось о сотрудничестве с нацистами во время ВОВ представителей конкретных народов.