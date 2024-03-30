Мединский намерен выпустить «лучшие за 30 лет» учебники истории для 5-9-х классов

«Сейчас учебники для 5–9-х классов по истории готовы, по сути, потому что они сделаны на базе имеющихся учебников линейки [ректора МГИМО Анатолия] Торкунова и линейки вашего покорного слуги. Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации Академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», — поделился Мединский.