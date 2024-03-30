Ростовские студенты готовят аналог PlayStation. Похожее устройство нашли в сети в 6 раз дешевле

Студенты Донского государственного технического университета анонсировали российский аналог PlayStation. О разработке они рассказали журналистам «Известий».
Устройство получило название PlaySpace. В нем установлен процессор Intel Atom X5 со встроенной графикой, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Девайс подключается к монитору или телевизору через Wi-Fi, имеет адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, поддерживает сети 2,4 и 5 ГГц.
«В данный момент у нас уже готов прототип устройства. Он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры», — презентовал приставку изданию лидер проекта, студент ДГТУ Артем Пазин
Он добавил, что инновационность разработки его команды заключается в том, что для управления не нужен геймпад — достаточно лишь подключить по Bluetooth смартфон. Создатели проекта сделали мобильное приложение, которым можно заменить стики и кнопки. Таким образом, пользователю не нужны никакие дополнительные контроллеры, которые часто ломаются и приходят в негодность, отметили разработчики.
По их оценке, консоль будет стоить около 47 тыс. рублей. Создатели приготовили прототип устройства, но показали его и не назвали сроков выхода на рынок.
Пользователи DTF обнаружили очень похожий мини-ПК X5-Z8350. Он имеет аналогичные характеристики и выходы VGA и Ethernet, а также управляется Windows. На «АлиЭкспрессе» и «Озоне» его можно найти по цене в 7,5-8 тыс. рублей.
Процессор Intel Atom X5 вышел в 2016 году и уже тогда был решением для устройств, нацеленных на пользователей браузеров. Его графическое ядро имеет частоту всего в 400-500 МГц.
Судя по тестам блога FixClan, девайсы с этим процессором могли выдавать картинку в 30 кадров в секунду в HD разрешении в играх середины 2000-х вроде Counter-Strike Source, Flatout 2 и Fallout 3 при минимальных настройках графики. С более современными проектами вроде GTA V или PUBG сборка на основе Atom X5 не выдавала и 20 fps.
Ещё один проект от разработчиков из Донского государственного технического университета — российский аналог игры SimCity, основанный на традиционных ценностях.