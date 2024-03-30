Ростовские студенты готовят аналог PlayStation. Похожее устройство нашли в сети в 6 раз дешевле

Он добавил, что инновационность разработки его команды заключается в том, что для управления не нужен геймпад — достаточно лишь подключить по Bluetooth смартфон. Создатели проекта сделали мобильное приложение, которым можно заменить стики и кнопки. Таким образом, пользователю не нужны никакие дополнительные контроллеры, которые часто ломаются и приходят в негодность, отметили разработчики.