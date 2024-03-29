Чат-бот властей Нью-Йорка на базе ИИ призывает бизнесменов нарушать закон

Государственный чат-бот сообщал начальникам, что они могут присваивать себе чаевые подчиненных (этого делать нельзя) и не уведомлять об изменениях в рабочем расписании. Арендодателям бот утверждал, что не пускать съемщика в квартиру законно и что «нет никаких ограничений на сумму арендной платы, которую вы можете взимать», хотя на самом деле ничего из этого не соответствует действительности.