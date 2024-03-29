В Москве передвинут водонапорную башню XIX века, чтобы сохранить ее при строительстве технопарка

Сегодня в 17:24
Проект технопарка «Густав». Фото: stroi.mos.ru

На территории бывшего завода «Борец» в Москве вновь передвинут три исторические постройки XIX века. Об этом на портале «Новострой-М» сообщила пресс-служа компании «ПИК», которая застраивает участок.

Водонапорную башню весом 1700 тонн, модельную мастерскую и фасадные элементы сборочного корпуса подвинут на 100 метров. Процесс займет около двух недель.

На их месте будут строить технопарк креативных индустрий «Густав». По завершении строительства постройки интегрируют в технопарк. В работах помогают архитектурные бюро и Департамент культурного наследия Москвы.

Машиностроительный завод на этом месте был основан в 1897 году немецким промышленником Густавом Листом. Отсюда и название будущего технопарка — «Густав». Его облик будет содержать отсылки к исторической архитектуре бывшего завода.

Указанные выше здания — водонапорную башню, модельную мастерскую и сборочный комплекс — уже перемещали в 2020 году. Тогда постройки подвинули на 230 метров, чтобы освободить территорию для жилого квартала «Шереметьевский», который также строит «ПИК».

Это был первый за 40 лет случай передвижения исторического здания в Москве. До этого подобным образом перемещали в 1979 году дом Сытина на Тверской улице — он переехал на 33 метра.

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