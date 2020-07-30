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В Москве передвинули башню 19 века. Так ее спасли от сноса

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:43

На Складочной улице в Москве передвинули более чем на 100 метров водонапорную башню 19 века, сообщил сайт проекта «Хранители Наследия».

Башню, которая была возведена в 1898–1899 годах, укрепили металлическими поясами, распорками и стальными затяжками, отделили от фундамента и передвинули по балкам-«рельсам». Сделано этого было для того, чтобы сохранить историческое здание от сноса.

Как утверждает сайт «Хранителей Наследия», это первый за 40 лет случай передвижения исторического здания в Москве — в последний раз таким способом на Тверской улице передвинули на 47 метров дом Сытина.

Помимо башни, на Складочной улице планируют сдвинуть еще два исторических здания — модельную мастерскую и сборочный комплекс машиностроительного завода «Борец». На их месте будет построен жилой комплекс «Шереметьевский» и технопарк, частью которого станут все три перемещенных здания. Они будут использованы под офисы и помещения культурной и музейной зоны.

За 2019 год в Москве, по данным «Архнадзора», снесли 21 историческое здание, в том числе три объекта культурного наследия. Среди утраченных построек — чайная фабрика Вогау, которую начали сносить еще до решения суда, и комплекс исторических зданий на Садовнической улице.

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