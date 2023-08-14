Билли Айлиш устроит вечеринку в поддержку борьбы с изменением климата

Американская певица Билли Айлиш устроит в Лондоне вечеринку в поддержку движения, борющегося с климатическим кризисом. Об этом сообщил Dazed.
Мероприятие будет называться «Overheated» («Перегретый»), оно пройдет 30 августа на площадке Flipper’s Roller Boogie Palace. В программу войдут панельные дискуссии и тренинги по формированию связей внутри сообществ.
Также гостям вечеринки предложат покататься на роликах и попробовать веганскую еду от Neat Burger. Айлиш лично посетит мероприятие вместе с мамой. Кроме того, на него придут гендиректор Earthrise Элис Иди, фэшн-предпринимательница Самата Паттинсон, климатические активисты Доминик Палмер и Тори Цуи.
Еще 500 человек смогут купить билеты на вечеринку — они появятся в продаже 16 августа. Организаторы планируют провести онлайн-трансляцию мероприятия, к ней можно будет подключиться на официальном канале Билли Айлиш в ютубе.
Участие артистки в вечеринке в поддержку борьбы с изменением климата подчеркнет обеспокоенность Айлиш проблемой глобального потепления. Ранее певица уже неоднократно рассказывала о том, как ее тревожит ситуация.
Помимо этого, Айлиш постаралась сделать свои концерты максимально экологичными. Во время тура певицы на площадках, где она выступает, устанавливают станции для набора питьевой воды, баки для сортировки мусора и информационные пункты, где поклонники Билли могут узнать больше о климатическом кризисе.