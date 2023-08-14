Билли Айлиш устроит вечеринку в поддержку борьбы с изменением климата

Помимо этого, Айлиш постаралась сделать свои концерты максимально экологичными. Во время тура певицы на площадках, где она выступает, устанавливают станции для набора питьевой воды, баки для сортировки мусора и информационные пункты, где поклонники Билли могут узнать больше о климатическом кризисе.