МТС выпустили коллекционный мерч, созданный с помощью ИИ

Цифровая экосистема МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча. Айтемы коллекции не поступят в продажу, но их можно выиграть в творческом конкурсе, который проходит в специальном телеграм-боте со встроенной нейросетью.
Коллекция с аватарами получила название Hybrid Reality. Они были созданы вместе с диджитал-художником с помощью генеративных технологий и искусственного интеллекта, а в основу работы легла айдентика МТС.
Концепция коллекции раскрывает тему идентичности современного человека, которая уже не ограничивается физическими рамками, а расширяется до бесконечности возможностей виртуального пространства.
«В этом проекте отражается наша страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне. Выпустив предыдущие коллекции мерча, мы задали высокую планку для себя, поэтому и при создании этой капсулы мы по-прежнему старались быть лучше, качественнее и интереснее», — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.
В коллекции Hybrid Reality представлены вязаные свитер и шарф, худи с футером, футболка, жилетка, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте МТС. Чтобы получить эти вещи, участникам конкурса нужно поразмышлять на тему будущего и образа своего персонажа в гибридной реальности — лучшие работы выберет нейросеть.