МТС выпустили коллекционный мерч, созданный с помощью ИИ

Сегодня в 13:46
Фото пресс-службы МТС

Цифровая экосистема МТС выпустила лимитированную коллекцию мерча. Айтемы коллекции не поступят в продажу, но их можно выиграть в творческом конкурсе, который проходит в специальном телеграм-боте со встроенной нейросетью.

Коллекция с аватарами получила название Hybrid Reality. Они были созданы вместе с диджитал-художником с помощью генеративных технологий и искусственного интеллекта, а в основу работы легла айдентика МТС.

Концепция коллекции раскрывает тему идентичности современного человека, которая уже не ограничивается физическими рамками, а расширяется до бесконечности возможностей виртуального пространства.

«В этом проекте отражается наша страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне. Выпустив предыдущие коллекции мерча, мы задали высокую планку для себя, поэтому и при создании этой капсулы мы по-прежнему старались быть лучше, качественнее и интереснее», — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

1/5
© Фото пресс-службы МТС
2/5
© Фото пресс-службы МТС
3/5
© Фото пресс-службы МТС
4/5
© Фото пресс-службы МТС
5/5
© Фото пресс-службы МТС

В коллекции Hybrid Reality представлены вязаные свитер и шарф, худи с футером, футболка, жилетка, комбинезон, а также зимний пуховик и кепка, выполненные в фирменном градиенте МТС. Чтобы получить эти вещи, участникам конкурса нужно поразмышлять на тему будущего и образа своего персонажа в гибридной реальности — лучшие работы выберет нейросеть.

Подробности по теме
МТС запустили чат-бота, который превращает детские рисунки в работы великих художников
Расскажите друзьям
Теги:
МТС
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами