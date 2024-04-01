МТС выпустили коллекционный мерч, созданный с помощью ИИ

«В этом проекте отражается наша страсть к технологиям, стремление развиваться и пробовать новое в дизайне. Выпустив предыдущие коллекции мерча, мы задали высокую планку для себя, поэтому и при создании этой капсулы мы по-прежнему старались быть лучше, качественнее и интереснее», — рассказала директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.