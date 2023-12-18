МТС запустила чат-бота, который превращает детские рисунки в работы великих художников

Экосистема МТС запустила чат-бота @virtual_artist_bot, который с помощью нейросети превращает рисунки пользователей в работы известных мировых художников. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
Бот, созданный на основе облака CloudMTS, станет ключевым инструментом предстоящего просветительского курса для школьников о научно-технологическом искусстве. Он стартует на онлайн-платформе МТС «Поколение М» в феврале.
На занятиях расскажут, как возможности нейросетей можно использовать для творчества, и какую пользу может принести обществу совмещение науки и искусства. В проекте также примут участие популярные блогеры — вместе с другими учениками они превратят свои рисунки в картины великих художников.
Лучшие произведения представят в Русском музее на выставочно-образовательном проекте «Современное искусство и наука: границы синтеза», организованном музеем совместно с МТС, благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.
Также в рамках программы расскажут о главных принципах работы нейросетей и о том, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст.
По словам Данилы Егорова, директора по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS, совместный проект МТС и Русского музея позволит молодым людям из любой точки страны бесплатно изучить возможности искусственного интеллекта и освоить навыки, которые в будущем могут помочь карьере в ведущих компаниях страны.
«Уже сегодня диджитал-художники с помощью нейросетей создают неповторимые работы, пользующиеся высоким спросом у инвесторов и арт-экспертов. Мы очень рады, что благодаря проекту каждый участник может превратить свои творческие идеи в уникальные произведения», — прокомментировал руководитель блока «Просвещение и культура» фонда «Система» Сергей Александров.
Осенью на платформе «Поколение М» также появились образовательные программы по цифровой моде и веб-дизайну для школьников.