Селекционер вывел новый перец чили, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире

Американский селекционер Эд Карри вывел новый перец чили Pepper X, который составители Книги рекордов Гиннесса признали самым острым из всех существующих. Новинка показывает 2,69 млн единиц по шкале жгучести.
В течение десятилетия перец чили Carolina Reaper считался самым острым в мире — его тоже вывел Карри. По данным лабораторных испытаний, Pepper X превосходит предыдущего рекордсмена на более чем на 1 млн единиц по шкале жгучести.
Чтобы создать Pepper X, Карри скрестил Carolina Reaper с «сильно острым» перцем, который его друг прислал ему из Мичигана. Только пять человек, включая Карри, попробовали Pepper X, когда его внесли в Книгу рекордов.
Pepper X представили на популярном ютьюб-шоу Hot Ones, в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. «Когда мы вывели этот перец, первое, что мы искали, — это что‑то, что могло бы поднять уровень остроты до максимального, и второе — вкус», — рассказал Карри в новом выпуске. Он все еще чувствовал жар спустя три часа после дегустации.
Учитывая прошлый опыт, Карри намерен более жестко защищать Pepper X как свою интеллектуальную собственность. «Люди пытались украсть [перец Carolina Reaper] последние 10 лет. Есть также некоторые крупные корпорации, которые хотят забрать то, что им не принадлежит, и готовы платить за это другим людям. Мы должны защитить себя. Это наш перец, и мы собираемся уничтожить с его помощью мир», — заявил селекционер.