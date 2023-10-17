Селекционер вывел новый перец чили, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире

Учитывая прошлый опыт, Карри намерен более жестко защищать Pepper X как свою интеллектуальную собственность. «Люди пытались украсть [перец Carolina Reaper] последние 10 лет. Есть также некоторые крупные корпорации, которые хотят забрать то, что им не принадлежит, и готовы платить за это другим людям. Мы должны защитить себя. Это наш перец, и мы собираемся уничтожить с его помощью мир», — заявил селекционер.