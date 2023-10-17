Реклама
Новости

Селекционер вывел новый перец чили, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:12

Американский селекционер Эд Карри вывел новый перец чили Pepper X, который составители Книги рекордов Гиннесса признали самым острым из всех существующих. Новинка показывает 2,69 млн единиц по шкале жгучести.

В течение десятилетия перец чили Carolina Reaper считался самым острым в мире — его тоже вывел Карри. По данным лабораторных испытаний, Pepper X превосходит предыдущего рекордсмена на более чем на 1 млн единиц по шкале жгучести.

Чтобы создать Pepper X, Карри скрестил Carolina Reaper с «сильно острым» перцем, который его друг прислал ему из Мичигана. Только пять человек, включая Карри, попробовали Pepper X, когда его внесли в Книгу рекордов.

Pepper X представили на популярном ютьюб-шоу Hot Ones, в котором ведущий Шон Эванс пробует куриные крылышки и острые соусы со звездами. «Когда мы вывели этот перец, первое, что мы искали, — это что‑то, что могло бы поднять уровень остроты до максимального, и второе — вкус», — рассказал Карри в новом выпуске. Он все еще чувствовал жар спустя три часа после дегустации.

Учитывая прошлый опыт, Карри намерен более жестко защищать Pepper X как свою интеллектуальную собственность. «Люди пытались украсть [перец Carolina Reaper] последние 10 лет. Есть также некоторые крупные корпорации, которые хотят забрать то, что им не принадлежит, и готовы платить за это другим людям. Мы должны защитить себя. Это наш перец, и мы собираемся уничтожить с его помощью мир», — заявил селекционер.

Подробности по теме
Редакция «Афиши» ест самый острый перец в мире: видео
расскажите друзьям
люди
Шон Эванс
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»