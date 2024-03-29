Бывшая девушка 50 Cent обвинила рэпера в сексуализированном насилии

«Кертис Джеймс Джексон. Для тебя все шутка, пока это не угрожает твоей безопасности. Именно это и происходит сейчас. Ты приносишь в жизни людей хаос и безумие. Мы переехали в Нью-Йорк, чтобы ты мог проводить время со своим сыном, а ты виделся с ним 10 раз за два года, хотя мы жили в паре километров. Мне надоело поддерживать твой образ для нашего сына, образ, который ты не заслужил», — написала бывшая партнерша рэпера Дафна Джой.