Бывшая девушка 50 Cent обвинила рэпера в сексуализированном насилии

Бывшая девушка рэпера Кертиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, обвинила артиста в изнасиловании и домашнем насилии. Джексон отверг обвинения. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
«Кертис Джеймс Джексон. Для тебя все шутка, пока это не угрожает твоей безопасности. Именно это и происходит сейчас. Ты приносишь в жизни людей хаос и безумие. Мы переехали в Нью-Йорк, чтобы ты мог проводить время со своим сыном, а ты виделся с ним 10 раз за два года, хотя мы жили в паре километров. Мне надоело поддерживать твой образ для нашего сына, образ, который ты не заслужил», — написала бывшая партнерша рэпера Дафна Джой.
«Давай сфокусируемся на том зле, которое ты мне причинил, когда насиловал меня и применял ко мне физическое насилие. Ты больше не сможешь меня угнетать. Ты окончательно разрушил мои надежды на то, что ты можешь стать отцом нашей семьи. Ты разбил наши сердца в последний раз», — добавила она.
Представители рэпера поделились с The Hollywood Reporter ответным заявлением артиста. «Обвинения, выдвинутые в суде по делу, связанном с Дафной Джой, матерью моего двенадцатилетнего ребенка, заставили меня предпринять все необходимые юридические действия для защиты моего сына Сайра. Ложные и необоснованные обвинения Дафны Джой явно являются реакцией на мое решение получить полную опеку над моим сыном. Его безопасность — мой главный приоритет», — написал 50 Cent.
Рэпер обратился в суд с целью получить полное опекунство над своим ребенком после того, как имя его бывшей прозвучало в иске продюсера Родни Джонса против Шона Комбса, которого он обвинил в сутенерстве и насилии.
Джой назвали среди тех, кто мог получать финансовую компенсацию за сексуальные услуги от основателя Bad Boy Records. Сама Джой отвергла обвинения и назвала их «злостной клеветой».
В декабре продюсерская компания Кертиса Джексона G-Unit Film & Television анонсировала документальный фильм о Шоне «Пи Дидди» Комбсе и обвинениях в сексуализированных домогательствах, которые выдвинули против него. 50 Cent пообещал, что вырученные от картины средства перечислят в помощь жертвам сексуализированного насилия.