Кристофера Нолана удостоят рыцарского титула

Создатель «Оппенгеймера» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан будет удостоен рыцарского титула в Великобритании, передает Sky News.
Режиссера произведут в рыцари-бакалавры и наделят почетной приставкой «сэр». Награду также получит его жена Эмма Томас, продюсер его последних картин. Она станет дамой-командором.
Титулы паре вручат за выдающиеся заслуги в области кинематографа. В этом году наградой также отметят главу Netflix Теда Сарандоса. Он выразил благодарность британскому правительству за признание и подчеркнул значимость Великобритании как места для инвестиций в кинопроизводство.
У Нолана, который в последнее время живет в США, есть британское и американское гражданство. В начале 2024-го постановщик получил свой первый «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм» за ленту «Оппенгеймер».
Орден Британской империи учрежден в 1917 году дедом Елизаветы II — королем Георгом V. Существует пять категорий этой награды: кавалер ордена, офицер, командор, рыцарь-командор и рыцарь Большого креста. Две последние категории наделяют обладателей рыцарскими титулами «сэр» и «дама».