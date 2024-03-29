Кристофера Нолана удостоят рыцарского титула

Титулы паре вручат за выдающиеся заслуги в области кинематографа. В этом году наградой также отметят главу Netflix Теда Сарандоса. Он выразил благодарность британскому правительству за признание и подчеркнул значимость Великобритании как места для инвестиций в кинопроизводство.