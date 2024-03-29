HBO отложил новый сезон «Эйфории» из‑за недовольства сценарием шоураннера Сэма Левинсона

Студия HBO отложила съемки третьего сезона сериала «Эйфория» на неопределенный срок из‑за недовольства идеями создателя шоу Сэма Левинсона, передают источники Variety.
По информации издания, свое видение новой части подростковой драмы шоураннер представил студии зимой 2023 года. События переносились на 5 лет вперед и включали «мощные» арки персонажей Сидни Суини и Джейкоба Элорди, которые студия назвала «очень интересными». Однако после окончания забастовки сценаристов сценарий был забракован Зендеей.
Следующая версия текста, которую Левинсон показал в начале 2024-го, не понравилась уже и самой студии. В нем создатель шоу показал новую арку персонажа Ру, которая неожиданно для всех становится частным детективом.
Зендея также предложила версию, в которой ее с недавнего времени трезвая героиня становится суррогатной матерью, однако все эти предложения не встретили энтузиазма со стороны HBO.
В атмосфере творческих разногласий студия начала задумываться о других вариантах, включая идею отстранить самого Левинсона от создания нового сезона. Однако, как сообщают источники Variety, актерский состав, заключивший контракт на съемки третьей части сериала, настоял на том, чтобы он закончился именно под руководством Левинсона.
Издание отмечает, что HBO освободила актерский состав на остаток 2024 года, обещая вернуться к ним 1 октября с четким планом о начале съемок в 2025 году.
О переносе съемок третьего сезона «Эйфории» стало известно 25 марта. «HBO и Сэм Левинсон по-прежнему привержены созданию исключительного третьего сезона. Тем временем мы позволяем нашему востребованному актерскому составу использовать другие возможности», — заявили тогда представители телеканала HBO.