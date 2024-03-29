HBO отложил новый сезон «Эйфории» из‑за недовольства сценарием шоураннера Сэма Левинсона

В атмосфере творческих разногласий студия начала задумываться о других вариантах, включая идею отстранить самого Левинсона от создания нового сезона. Однако, как сообщают источники Variety, актерский состав, заключивший контракт на съемки третьей части сериала, настоял на том, чтобы он закончился именно под руководством Левинсона.