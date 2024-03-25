Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

Вчера в 22:43
Фото: кадр из сериала «Эйфория»

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил Deadline.

По информации СМИ, создатель шоу Сэм Левинсон еще не закончил работу над сценарием новых эпизодов. Пока он продолжает писать сценарий, актерам проекта разрешили заняться другими проектами.

«HBO и Сэм Левинсон по-прежнему привержены созданию исключительного третьего сезона. Тем временем мы позволяем нашему востребованному актерскому составу использовать другие возможности», — заявили представители телеканала HBO.

Ранее ожидалось, что команда сериала приступит к съемкам третьего сезона весной. Когда теперь начнется работа над новыми сериями шоу, неясно. Премьера третьего сезона, тем не менее, по-прежнему запланирована на 2025 год.

Левинсон заявлял, что сезон будет снят в духе нуара. По его словам, героине Зендаи предстоит «исследовать, что значит быть человеком с принципами в коррумпированном мире».

Актер Колман Доминго недавно в интервью отметил, что Левинсон — «человек, который пишет и переписывает, пишет и снова переписывает», поскольку «он борется с тем, что важно».

«Он немедленно реагирует на то, в чем заключаются беды мира. Я знаю, что единственное, что я могу сказать, — это то, что его очень интересует экзистенциальный вопрос о том, кто мы есть прямо сейчас. Наши души», — пояснил артист.

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