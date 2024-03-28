Во Франции выпустят сериал о семье Гуччи

Вчера в 23:43
Фото: Julien Tondu/Unsplash

Французская киностудия Gaumont выпустит сериал о семье Гуччи, создателях и владельцах модного бренда Gucci. Об этом написал Numero.

Над проектом будут работать представители известного семейства. Они намерены представить свое видение громких событий, в центре которых оказывались их знаменитые родственники.

Созданием шоу займется продакшн-компания Alcor Film, основанная Джорджио Гуччи. Именно ему принадлежит идея сериала, рассказали в Gaumont.

«Мы были рады принять предложение Джорджио Гуччи и его семьи поработать над историей одного из самых знаковых брендов в мире, чей глобальный успех неразрывно связан с итальянским совершенством и семьей», — заявили на студии.

Проект сфокусируется на создании в 1921 году модного дома Gucci, зародившегося как магазин кожаных сумок во Флоренции. Когда он выйдет на экраны, пока неясно.

Ранее о трагической странице из истории семьи Гуччи рассказал фильм «Дом Gucci» Ридли Скотта. Он представил версию того, как был убит по заказу бывшей жены Маурицио Гуччи. В фильме снялись Адам Драйвер и Леди Гага.

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