Семья Гуччи раскритиковала фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»

Семья Гуччи жестко раскритиковала фильм Ридли Скотта «Дом Gucci», рассказывающий историю об убийстве наследника модного дома Маурицио Гуччи его женой Патрицией Реджани. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Родственники героев картины опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что Скотт изобразил их близких «негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру». Прототипы персонажей такими не были, уверены Гуччи.

«Это по-человечески очень больно, и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд», — отметила семья. Она подчеркнула, что «оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа».

«[Патриция Реджани] не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Не может быть ничего более далекого от истины», — говорится в письме.

Работу Леди Гаги (именно она сыграла Реджани) Гуччи оценили как крайнее неудачную. Сама Реджани же недавно, напротив, похвалила актрису, назвав ее игру гениальной. Женщина правда отметила, что Гаге стоило бы поговорить с ней «хотя бы из вежливости».

Ридли Скотт ответил на критику семьи Гуччи, что старался быть «как можно более уважительным, не искажая факты настолько, насколько это представлялось возможным». Письмо наследников модного дома он охарактеризовал как «тревожно оскорбительное».

В особенности режиссера возмутило недовольство выбором актера на роль Альдо Гуччи — о нем наслелники заявляли еще в самом начале съемок. Альдо в картине сыграл Аль Пачино. «Как можно быть представленным лучше, чем Аль Пачино?» — заявил Скотт.

Кинематографист отметил, что собрал в фильме «возможно, лучших актеров в мире», и добавил, что семье Гуччи «чертовски повезло».

Накануне критически высказался о «Доме Gucci» и модельер, а также режиссер Том Форд. В 90-х годах он работал креативным директором Gucci и лично знал героев нового фильма.

В частности, Форду не понравился образ Альдо Гуччи — того он назвал эксцентричным, но не сумасшедшим человеком. На эту претензию Скотт ответил, что персонаж был задуман несколько комичным, отчасти потому что сохранилось мало видео с реальным прототипом.

«Мы нашли фото, и Джаред [Лето] сделал то, что он сделал, и оделся так же, как и Паоло. Паоло не так часто говорил на камеру. Так что в определенной степени его образ воображаемый, но очевидно, что Паоло был очень ярким и колоритным человеком», — сказал Скотт.