Студия Jagged Edge подтвердила выход третьей части франшизы «Винни-Пух: Кровь и мед»

Представители студии Jagged Edge Productions Рис Фрейк-Уотерфилд и Скотт Чамберс подтвердили выход третьей части хоррор-франшизы о Винни-Пухе «Кровь и мед», передает Variety.
По словам продюсеров, новый фильм получит больший бюджет, чем предыдущие картины, и представит новых персонажей из оригинальных историй о Винни-Пухе, включая Кролика, Слонопотама, а также Буку и Бяку.
Несмотря на плохие отзывы, оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мед» стал хитом в прокате и одним из главных культурных явлений 2023 года, представив медведя Алана Милна в образе серийного убийцы. Снятый менее чем за 50 тыс. долларов, лента заработала 5,2 млн долларов по всему миру. Это стало одним из лучших соотношений бюджета и кассовых сборов в истории кино.
Бюджет второй части франшизы, вышедшей 26 марта 2024-го, в десять раз превышал первый, и сам фильм был намного лучше принят поклонниками жанра.
Накануне премьеры сиквела Jagged Edge анонсировали низкобюджетную хоррор-версию «Мстителей» под названием «Пухниверс: Сбор монстров». В картине также появятся другие герои Disney — Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Тигруля, Пятачок, Безумный Шляпник и Спящая красавица. Премьера кроссовера намечена на 2025 год.
Кроме того, многим из этих героев достанутся отдельные треш-хорроры, которые студия планирует выпустить в 2024 году, — например, «Бэмби: Расплата», «Кошмар Питера Пэна в Нетландии» и «Расстроенный Пиноккио».