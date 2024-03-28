Студия Jagged Edge подтвердила выход третьей части франшизы «Винни-Пух: Кровь и мед»

Несмотря на плохие отзывы, оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мед» стал хитом в прокате и одним из главных культурных явлений 2023 года, представив медведя Алана Милна в образе серийного убийцы. Снятый менее чем за 50 тыс. долларов, лента заработала 5,2 млн долларов по всему миру. Это стало одним из лучших соотношений бюджета и кассовых сборов в истории кино.