Создатели «Винни-Пух: Кровь и мед» выпустят кроссовер с другими героями Disney

Многие из этих героев появятся в отдельных треш-хоррорах, которые Jagged Edge готовится выпустить в текущем году, — «Bambi: The Reckoning» («Бэмби: Расплата»), «Peter Pan’s Neverland Nightmare» («Кошмар Питера Пэна в Нетландии»), «Pinocchio Unstrung» («Расстроенный Пиноккио»), а также «Винни-Пух: Кровь и мед 2», который выйдет в американский прокат 26 марта.