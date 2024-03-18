Создатели «Винни-Пух: Кровь и мед» выпустят кроссовер с другими героями Disney

Студия Jagged Edge, создавшая «Винни-Пух: Кровь и мед», выпустит низкобюджетный кроссовер с другими героями Disney. Премьера запланирована на 2025 год, сообщает Variety.
В фильме «Poohniverse: Monsters Assemble» («Пухниверс: Сбор монстров») сойдутся Винни-пух, Бэмби, Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Тигруля, Пятачок, Безумный Шляпник и Спящая Красавица.
Многие из этих героев появятся в отдельных треш-хоррорах, которые Jagged Edge готовится выпустить в текущем году, — «Bambi: The Reckoning» («Бэмби: Расплата»), «Peter Pan’s Neverland Nightmare» («Кошмар Питера Пэна в Нетландии»), «Pinocchio Unstrung» («Расстроенный Пиноккио»), а также «Винни-Пух: Кровь и мед 2», который выйдет в американский прокат 26 марта.
По сюжету «Пухниверса», монстры объединятся, чтобы сразиться с выжившими из предыдущих фильмов, но гармонии в этом ансамбле не получится, и начнется «грызня внутри группы», говорят создатели.
«Как поклонники ужасов, мы хотим, чтобы „Мстители“ были абсолютными злодеями, — прокомментировал исполнитель главной роли в „Пухниверсе“ и продюсер Скотт Чемберс. — Очевидно, этого никогда не случится, но мы можем сделать это нашим собственным скромным способом».