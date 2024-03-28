Алессандро Микеле станет новым креативным директором Valentino

Дизайнер Алессандро Микеле станет новым креативным директором модного дома Valentino. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.
Микеле сменит на этом посту Пьерпаоло Пиччоли, который работал на бренд последние двадцать пять лет. Новый креативный директор представит свою первую коллекцию для Valentino весной 2025 года.
«Это невероятная честь для меня — стать частью дома Valentino. Я чувствую необъятную радость и огромную ответственность, присоединяюсь к дому кутюр, в котором слово „красота“ определяет общую историю и который отличается особой элегантностью, утонченностью и чрезвычайным изяществом», — заявил Микеле.
В ноябре 2022 года Микеле покинул должность креативного директора Gucci. С этим модным домом дизайнер сотрудничал на протяжении двадцати лет. Свою карьеру он начал в 2002 году, работая в качестве дизайнера аксессуаров марки Fendi.
Микеле был ключевой креативной силой Gucci с 2015 года. Почти за семь лет он переизобрел бренд, создав для него новую причудливую и андрогинную эстетику.