Математика Азата Мифтахова приговорили к четырем годам заключения по делу об оправдании терроризма

Ранее Мифтахов отбывал срок по делу о хулиганстве. В сентябре 2023 года его задержали на выходе из колонии — уже из‑за нового обвинения. Поводом для него стал комментарий, который Мифтахов якобы оставил в заключении во время просмотра репортажа о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.