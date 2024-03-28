Математика Азата Мифтахова приговорили к четырем годам заключения по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в телеграм-канале группа поддержки ученого.
По словам соратников Мифтахова, ему предстоит провести первые 2,5 года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Такое решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга.
Сторона обвинения требовала осудить Мифтахова на три года, однако суд избрал более суровое наказание. Свою вину математик не признал.
Ранее Мифтахов отбывал срок по делу о хулиганстве. В сентябре 2023 года его задержали на выходе из колонии — уже из‑за нового обвинения. Поводом для него стал комментарий, который Мифтахов якобы оставил в заключении во время просмотра репортажа о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.
В феврале 2019 года аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.
Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицал и утверждал, что дело против него сфабриковано.
В январе 2021 года суд в Москве приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима. Остальные фигуранты получили условные сроки: Андрей Ейкин — два года, Елена Горбань — четыре. По делу также проходил Алексей Кобаидзе, который уехал из России.