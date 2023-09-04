Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии. Ему предъявят новое обвинение

Бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, отбывшего срок по делу о поджоге офиса «Единой России», задержали на выходе из колонии по новому делу — об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
По ее словам, теперь Мифтахову предъявят обвинение, а суд в Кирове изберет меру пресечения.
О новом уголовном деле против экс-аспиранта стало известно в конце августа. Группа поддержки Мифтахова написала в телеграм-канале, что его обвиняют в оправдании поступка Михаила Жлобицкого, который устроил самоподрыв в здании архангельского УФСБ. Утверждается, что Мифтахов одобрил поступок Жлобицкого в разговоре с двумя свидетелями из числа заключенных.
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.
Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицал и утверждал, что дело против него сфабриковано.
В январе 2021 года суд в Москве приговорил Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Остальные фигуранты получили условные сроки: Андрей Ейкин — два года, Елена Горбань — четыре. По делу также проходил Алексей Кобаидзе, который уехал из России.