Сергей Жуков не смог вернуть права на несколько хитов группы «Руки вверх!»

Сегодня в 13:02
Фото: из соцсетей Сергея Жукова

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не смог вернуть себе права на несколько популярных песен коллектива, сообщает ТАСС из Мосгорсуда.

В числе таких треков — «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие. Запись композиций в конце 90-х финансировал продюсер Андрей Маликов, позднее его центр получил права на фонограммы.

Жуков обратился в суд по поводу прав на песни только спустя более 20 лет. В итоге суд отклонил иск певца, отметив, что истец знал о существующих правоотношениях, но все это время никак их не оспаривал.

В феврале 2024-го стало известно, что фронтмен поп-группы примет участие в шоу «Новая Фабрика звезд» в качестве одного из наставников. Открытый кастинг в «Новую Фабрику звезд» стартовал 11 февраля на киностудии «Мосфильм».

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