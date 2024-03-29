Сергей Жуков не смог вернуть права на несколько хитов группы «Руки вверх!»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков не смог вернуть себе права на несколько популярных песен коллектива, сообщает ТАСС из Мосгорсуда.
В числе таких треков — «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие. Запись композиций в конце 90-х финансировал продюсер Андрей Маликов, позднее его центр получил права на фонограммы.
Жуков обратился в суд по поводу прав на песни только спустя более 20 лет. В итоге суд отклонил иск певца, отметив, что истец знал о существующих правоотношениях, но все это время никак их не оспаривал.
В феврале 2024-го стало известно, что фронтмен поп-группы примет участие в шоу «Новая Фабрика звезд» в качестве одного из наставников. Открытый кастинг в «Новую Фабрику звезд» стартовал 11 февраля на киностудии «Мосфильм».