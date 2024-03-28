Россиянам разрешили поступать в вузы Беларуси по результатам ЕГЭ

Сегодня в 15:34
Белорусский государственный университет. Фото: DPKdpk10

Российским абитуриентам предоставили возможность поступать на бюджетной основе в вузы Беларуси по результата ЕГЭ. Доступ откроется в этом году, передает «Интерфакс» заявление министра образования республики Андрея Иванца.

Ранее такой возможности у граждан РФ не было, она появилась впервые. В прошлом году россияне по результатам ЕГЭ могли поступить в местный вуз только на платной основе и на равных условиях с гражданами Беларуси, напомнил Иванец.

«В этом году мы предусматриваем порядка тысячи мест для ребят из Российской Федерации», — добавил чиновник.

Министр подчеркнул, что для россиян при выпуске из вуза предусмотрены те же обязательства, что и для белорусов, — двухлетняя отработка на предприятиях и в организациях Беларуси. Распространяется ли это на студентов, обучающихся на платной основе, не уточняется.

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