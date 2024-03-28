Россиянам разрешили поступать в вузы Беларуси по результатам ЕГЭ

Министр подчеркнул, что для россиян при выпуске из вуза предусмотрены те же обязательства, что и для белорусов, — двухлетняя отработка на предприятиях и в организациях Беларуси. Распространяется ли это на студентов, обучающихся на платной основе, не уточняется.