Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*

После поста Мизулиной в клубе прошло несколько рейдов полиции. В итоге руководство «Элтона» заявило о закрытии заведения. «Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина — в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников», — написали представители бара.