Красноярский бар «Элтон» оштрафовали на 450 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*

Красноярский суд оштрафовал бар «Элтон» на 450 тыс. рублей по административному делу о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщил глава МВД по Красноярскому краю в телеграм-канале.
«По результатам рассмотрения протокола Советский районный суд Красноярска признал заведение виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 тыс. рублей», — написали правоохранители.
По их словам, в декабре 2023 года в полицию поступило сообщение, что в баре организуют «мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». В ГУМВД заявили, что «факты, указанные в сообщении, нашли свое подтверждение», и в отношении владельцев заведения составили протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ.
В конце февраля 2024-го глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию обратить внимание на деятельность клуба. Активистка опубликовала видео с вечеринки в честь 23 февраля, в котором драг-артист в милитари-костюме исполняет военную песню. Мизулина написала, что «в Красноярске ЛГБТ-бар* не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества».
После поста Мизулиной в клубе прошло несколько рейдов полиции. В итоге руководство «Элтона» заявило о закрытии заведения. «Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина — в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников», — написали представители бара.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ* приняли в России в ноябре 2022 года. В ноябре 2023-го Верховный суд по требованию Минюста признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность в России.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.