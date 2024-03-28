Музыкальный театр в Японии извинился за смерть актрисы. Она покончила с собой из‑за давления боссов

Hankyu Hanshin, материнская компания женского музыкального театра Takarazuka Revue в Японии, извинилась перед семьей актрисы, которая умерла в сентябре 2023 года. Полиция утверждает, что 25-летняя девушка покончила жизнь самоубийством из‑за давления и преследования работников организации, сообщает Variety.
По версии следствия, наиболее вероятной причиной самоубийства стало преследование актрисы со стороны руководства театра и старших коллег по труппе. Тело девушки было найдено в ее квартире.
Hankyu Hanshin и семья умершей проводили встречи, в результате которых пришли к соглашению, в том числе насчет компенсации. «Мы не можем найти никакого оправдания тому, что мы сделали, учитывая чувства скорбящей семьи», — заявил глава компании Ясуо Симада.
Газета Kyodo отметила, что своим заявлением Симада признал многочисленные случаи давления. Сама же компания ранее заявляла, что расследование не смогло подтвердить случаи издевательств или преследований, но выявило некоторое психологическое воздействие.
Как пишет Variety, японская индустрия развлечений известна игнорированием и сокрытием случаев неприемлемого поведения. Часто оно происходит из‑за жесткой иерархии и главенстве старших по возрасту сотрудников.