Музыкальный театр в Японии извинился за смерть актрисы. Она покончила с собой из‑за давления боссов

Hankyu Hanshin и семья умершей проводили встречи, в результате которых пришли к соглашению, в том числе насчет компенсации. «Мы не можем найти никакого оправдания тому, что мы сделали, учитывая чувства скорбящей семьи», — заявил глава компании Ясуо Симада.