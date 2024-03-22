Школы Японии вынужденно вводят шорты для чирлидерш, чтобы защитить их от апскиртинга

В средних школах Японии вынужденно ввели шорты для чирлидерш, чтобы защитить их от апскиртингаМужчины, которые подглядывают девушкам под юбки и снимают их на видео.. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным СМИ, в последнее время бейсбольные турниры в Японии омрачаются людьми, делающими сексуальные подборки девушек из групп поддержки, которые обычно носят топы без рукавов и короткие юбки.
«Вуайеристские фотографии могут нанести эмоциональный ущерб нашим ученикам на всю жизнь», — сказал учитель местной школы Такасаки Кохей Шиозава.
В некоторых школах чирлидерши теперь выступают не только в шортах, но и в топах с длинными рукавами. А учителя в Кошиене патрулируют трибуны с плакатами, призывающими зрителей воздержаться от фотографирования учеников.
В 2020 году Олимпийский комитет Японии назвал отвратительным любые формы тайного фотографирования спортсменок, предупредив, что вправе разрешить сотрудникам стадиона проверять снимки, сделанные зрителями во время Игр в Токио.