Российские поп-артисты записали сборник с песнями Магомаева в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В записи сборника приняли участие Баста, The Limba, Валерия, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Эмин, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, Macan, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и не только. Как заявили в пресс-службе «VK Музыки», исполнители использовали «всю палитру аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания».