Российские поп-артисты записали сборник с песнями Магомаева в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Российские артисты выпустили альбом «Голос мой услышь» с перепетыми песнями Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал в «Крокус Сити Холле». Полученные от прослушиваний деньги отправят пострадавшим от теракта 22 марта, передают «Известия».
В записи сборника приняли участие Баста, The Limba, Валерия, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Эмин, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, Macan, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и не только. Как заявили в пресс-службе «VK Музыки», исполнители использовали «всю палитру аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания».
Стихотворение в интро альбома прочитал Федор Бондарчук.
Накануне в Петербурге прошел концерт группы «Пикник», перед выступлением которой террористы открыли огонь по людям в «Крокусе». Вечер начался с минуты молчания в память о погибших.
По данным на 27 марта, при теракте в Подмосковье погибли 140 человек. Некоторые из них скончались в больнице.