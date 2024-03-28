Аэропорты попросили власти не запрещать вход в терминалы без билета

Международная ассоциация аэропортов (МАА), Российский союз туриндустрии (РСТ) и Общероссийское объединение пассажиров попросили Минтранс РФ не вводить запрет на вход в авиавокзалы гражданам без билета. У них есть несколько причин для опасений из‑за новых правил, которые могут вступить в силу с 1 сентября, сообщает «Коммерсант».
Представители аэропортов и пассажиров в первую очередь указывают на встречающих и провожающих, которые не смогут помочь пожилым и несовершеннолетним пассажирам, а также людям с ограниченными возможностями. Люди без билетов по итогу будут толпиться у терминалов и влиять на безопасность, отметили в МАА.
Недопуск провожающих и встречающих также повлечет убытки магазинов, банков, аптек и общепита в аэропортах. В МАА заключили, что уменьшение неавиационных доходов аэропортов приведет «к снижению налоговых поступлений и возникновению выпадающих доходов бюджета». По ее подсчетам, 20–30% неавиационных доходов, включая оборот платных парковок, будут потеряны.
Собеседник «Коммерсанта» назвал еще несколько проблем, которые возникнут после введения запрета. Так, часть пассажиров приобретает билеты прямо в аэропортах и потеряет эту возможность, а при возникновении вопросов путешественники не смогут их решить не в день перелета, поскольку представительства некоторых авиакомпаний расположены только в воздушных портах. Он отметил, что злоумышленников при этом ничто не остановит от покупки билета для входа.
«Все понимают чрезвычайную важность вопросов безопасности, но ограничения должны быть обоснованы, не нарушать прав граждан и не идти вразрез с целями развития туризма», — заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Минтранс заявлял, что запрет будет носить «временный краткосрочный характер» и использоваться в «периоды наибольшей опасности», в частности, когда вводится третий (максимальный) уровень безопасности. Собеседники издания, в свою очередь, напомнили, что третий уровень продлевается каждые две недели уже более года — в аэропортах Москвы и Петербурга он действует с осени 2022 года.