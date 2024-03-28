Аэропорты попросили власти не запрещать вход в терминалы без билета

Собеседник «Коммерсанта» назвал еще несколько проблем, которые возникнут после введения запрета. Так, часть пассажиров приобретает билеты прямо в аэропортах и потеряет эту возможность, а при возникновении вопросов путешественники не смогут их решить не в день перелета, поскольку представительства некоторых авиакомпаний расположены только в воздушных портах. Он отметил, что злоумышленников при этом ничто не остановит от покупки билета для входа.