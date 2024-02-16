Гражданам без билетов могут запретить вход в аэропорты

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления правительства о временном ограничении на вход в аэропорты гражданам без билетов. Меру предлагают использовать в «периоды наибольшей опасности».
Документ разработан в рамках «совершенствования нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», пояснили в министерстве.
Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В таком случае провожающим и встречающим смогут ограничивать вход в аэропорты, но людей с «ограничениями по здоровью и другими специальными потребностями» будут учитывать.
«Если эту инициативу примут, отзывы граждан будут не очень позитивные. Огромное число людей вылетают и возвращаются с чемоданами, большим количеством вещей. Мы эту инициативу не поддерживаем», — заявил РИА «Новости» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его словам, меры безопасности в российских аэропортах и так максимальны, хотя в других странах они не предусмотрены. «При входе в аэропорты всех досматривают, необходимо пройти через рамку», — напомнил он.