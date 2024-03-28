Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

Сегодня в 10:55
Фото: из соцсетей Руми аль-Кахтани

Одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная 2024» впервые станет девушка из Саудовской Аравии. Королевство представит на конкурсе 27-летняя модель и блогерка Руми аль-Кахтани.

«Для меня большая честь участвовать в конкурсе „Мисс Вселенная 2024“», — написала в своем инстаграме* аль-Кахтани. На фото в посте она позирует на фоне флага Саудовской Аравии.

Аль-Кахтани уже представляла королевство на различных конкурсах красоты, включая «Мисс Ближний Восток» и «Мисс Планета».

«Мисс Вселенная 2024» пройдет 28 сентября в Мексике. Первой женщиной из стран Персидского залива, поучаствовавшей в «Мисс Вселенной» стала Лужан Якуб. Она представляла Бахрейн на конкурсе в прошлом году.

Недавно посла Саудовской Аравии в ООН избрали председателем Комиссии по положению женщин. Этому возмутились правозащитники, указав на огромный разрыв между правами мужчин и женщин в королевстве.

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