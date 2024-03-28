Посла Саудовской Аравии в ООН избрали главой Комиссии по положению женщин. Правозащитники против

Официальные лица Саудовской Аравии указали на закон о личном статусе, принятый в 2022 году, как на свидетельство прогресса в области прав женщин. Однако в документе прописано, что женщина должна получить разрешение опекуна-мужчины на вступление в брак, подчиняться мужу разумным образом, а рассчитывать на его финансовую поддержку может только при послушании.