Посла Саудовской Аравии в ООН избрали главой Комиссии по положению женщин. Правозащитники против

Посла Саудовской Аравии в ООН Абдулазиза Альвасила избрали председателем Комиссии по положению женщин (CSW), которая добивается равенства и расширения прав и возможностей женщин во всем мире. Этому возражают правозащитники, указывая на плохое положение прав женщин в этой стране, сообщает The Guardian.
Альвасил занял этот пост, будучи единственным кандидатом. Его поддержали представители Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда предыдущий председатель из Филиппин Антонио Мануэль Лагдамео спросил членов CSW, есть ли у них какие‑либо возражения, в зале воцарилась тишина.
Как пишет газета, обычно председатель CSW сменяется каждые два года, но филиппинский представитель сделал это уже через год под давлением соседних государств. Ожидалось, что должность главы перейдет представителю Бангладеш, но под конец обсуждений вмешалась Саудовская Аравия. По мнению многих, таким образом королевство стремится улучшить свой имидж.
Правозащитные группы удивились новому назначению, учитывая огромный разрыв между правами мужчин и женщин в Саудовской Аравии. Глава нью-йоркского офиса правозащитной организации Amnesty International Шерин Тадрос отметила, что Альвасил занял кресло председателя CSW в 30-ю годовщину знаменательной для защиты прав женщин Пекинской декларации.
«Саудовская Аравия сейчас у руля, но собственные достижения Саудовской Аравии в области прав женщин ужасны и далеки от мандата комиссии», — заявила правозащитница. Представитель Human Rights Watch в ООН Луи Шарбонно назвал избрание «шокирующим пренебрежением к правам женщин». По его словам, попытки продвинуть другие страны, где положение с правами женщин обстоит лучше (Нидерланды, Япония, Португалия, Швейцария), провалились.
«Если бы они все [45 членов CSW] подняли достаточно большую шумиху, этого бы не произошло. Но все молчат. Кто‑то мог бы объявить голосование, но, похоже, никто этого делать не хочет, что мне кажется смешным», — считает Шарбонно.
Официальные лица Саудовской Аравии указали на закон о личном статусе, принятый в 2022 году, как на свидетельство прогресса в области прав женщин. Однако в документе прописано, что женщина должна получить разрешение опекуна-мужчины на вступление в брак, подчиняться мужу разумным образом, а рассчитывать на его финансовую поддержку может только при послушании.