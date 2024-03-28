Шакира анонсировала концерт на Таймс-сквер за несколько часов до его начала. Пришли 40 тыс. человек

Шакира отметила свой первый за семь лет альбом «Las mujeres ya no lloran» концертом-сюрпризом на Таймс-сквере в Нью-Йорке. Певица анонсировала свое шоу всего за несколько часов до начала, сообщает The Rolling Stone.
Анонс Шакира сделала в своих соцсетях, концерт начинался вечером. В назначенное время на Таймс-сквер пришли 40 тыс. зрителей. Выступление транслировалось на знаменитых рекламных билбордах улицы.
Шакира исполнила хиты «Hips Don’t Lie», «TQM», «Como, donde y cuando», «Te felicito», «Puntería», «Bzrp Music Sessions», «Vol. 53» и другие. Она поблагодарила зрителей за визит.
22 марта вышла первая за долгое время пластинка Шакиры «Las mujeres ya no lloran», в которую попал фит-дисс с аргентинским диджеем Bizarrap на ее экс-бойфренда Жерара Пике. В день релиза альбома певица опубликовала клип на трек «Puntería», совместную работу с Карди Би.
За первые сутки «Las mujeres ya no lloran» набрал 13 млн прослушиваний на Spotify, что в четыре с лишним раза больше ее предыдущего альбома «El Dorado» с 3 млн. На данный момент это самый прослушиваемый альбом 2024 года.
26 марта Шакира выложила новое видео с танцами на песню «Entre paréntesis». В нем она работает автомехаником и дает концерты.