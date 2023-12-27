В родном городе Шакиры открыли статую певицы

Шакира удостоилась статуи в своей родной стране. Фотографии и видео с открытия исполнительница опубликовала в соцсетях.
Бронзовая статуя 46-летней обладательницы премии «Грэмми» была установлена в ее родном городе Барранкилья, Колумбия. Художник Йино Маркес спроектировал 6-метровую скульптуру, которая повторяет культовый образ певицы в клипе «Hips Don’t Lie» 2005 года.
Шакира опубликовала несколько фотографий, на которой запечатлена ее семья, позирующая у новой достопримечательности. На первом фото можно увидеть родителей артистки Уильяма Мебарака Чадида и Нидию Риполл Торрадо
«Я счастлива разделить эту честь с моими родителями и особенно с моей мамой в ее день рождения. ❤️ ❤️», — написала Шакира в подписи.
Также она поделилась фотографией своих родителей и братьев с мэром Барранкильи и изображением памятной таблички.
«Это слишком много для моего маленького сердца», — написала Шакира о посвящении. В посвящении рассказывается о жизни Шакиры и отмечается ее влияние на музыку.
«Её сердце творит. Её бедра не лгут. Непревзойденный талант, голос, который движет массами, и босые ноги, которые маршируют на благо детства и человечества», — говорится в посвящении.
В подкасте Spotify For The Record Шакира отметила, что ее родная Колумбия всегда «служила вдохновением» для ее карьеры, и добавила, что оно«неизмеримо».
«Колумбия — это неиссякаемый источник вдохновения: цвета, культура, звуки, истории, фольклор и еда. Это такая богатая культура, и я так благодарна за то, что выросла там, где выросла, и что она стала моей музой на всю жизнь», — объяснила Шакира.