В родном городе Шакиры открыли статую певицы

«Колумбия — это неиссякаемый источник вдохновения: цвета, культура, звуки, истории, фольклор и еда. Это такая богатая культура, и я так благодарна за то, что выросла там, где выросла, и что она стала моей музой на всю жизнь», — объяснила Шакира.