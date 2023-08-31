В Саудовской Аравии мужчину приговорили к казни за посты в твиттере

Мухаммада аль-Гамди арестовали на глазах у его жены и детей 11 июня 2022 года возле его дома. Его отвезли в тюрьму, где он находился в одиночной камере в течение четырех месяцев, все это время семья не могла связаться с ним. С адвокатом аль-Гамди смог встретиться только непосредственно перед судом.