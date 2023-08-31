В Саудовской Аравии мужчину приговорили к казни за посты в твиттере

Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни Мухаммада аль-Гамди — 54-летнего преподавателя, вышедшего на пенсию — за посты в твиттере (сейчас X). Об этом сообщает Human Rights Watch.
Суд признал мужчину виновным в совершении нескольких уголовных преступлений, включая оскорбление короля и наследного принца. В качестве доказательств на слушаниях использовались его твиты, ретвиты и комментарии на ютубе. К слову, у мужчины всего восемь подписчиков в твиттере, где он публиковал в основном ретвиты, а не писал что‑то сам.
«Репрессии в Саудовской Аравии достигли новой ужасающей стадии, когда суд может вынести смертный приговор всего лишь за мирные твиты. Власти Саудовской Аравии усилили свою кампанию против любого инакомыслия до умопомрачительных масштабов и должны отвергнуть эту пародию на правосудие», — заявил исследователь Саудовской Аравии в Human Rights Watch Джои Ши.
Мухаммада аль-Гамди арестовали на глазах у его жены и детей 11 июня 2022 года возле его дома. Его отвезли в тюрьму, где он находился в одиночной камере в течение четырех месяцев, все это время семья не могла связаться с ним. С адвокатом аль-Гамди смог встретиться только непосредственно перед судом.
Брат приговоренного к смерти Саид бин Нассер аль-Гамди — известный саудовский исламский ученый и критик правительства, живущий в изгнании в Великобритании. Он считает, что преследование брата связано в первую очередь с тем, что он его родственник. По данным Human Rights Watch, в последние годы саудовские власти все чаще оказывают давление на членов семей оппозиционеров, пытаясь заставить вернуться их в страну.