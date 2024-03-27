Британка весь вечер ухаживала за ежом. Но принеся его к ветеринарам, узнала, что это помпон от шапки

Сегодня в 21:54
Фото: Kennedy News & Media

Пожилая любительница животных из Британии обнаружила на обочине дороги нечто, похожее на ежа. Она принесла его домой и ухаживала за ним всю ночь — даже насыпала кошачий корм и оставила в коробке в теплом месте.

Обеспокоившись, что существо не движется и «не какало всю ночь», она принесла его в ветеринарную клинику Лоуэр-Мосс. После короткого осмотра специалисты установили — это не еж, а помпон от шапки.

С ветеринарами клиники в графстве Чешир пообщались The Independent и Би-би-си. Врачи описали пришедшую к ним как женщину лет 60-ти или 70-ти, с хорошей речью и благими намерениями.

Они отметили, что британка с нетерпением ждала известий о ежике, а, узнав, что это лишь помпон, воскликнула: «Вы шутите! Боже мой, как я могла это делать?».

Одна из сотрудниц сказала, что никогда не видела ничего подобного за пять лет работы в ветклинике. «Однажды кто‑то принес куклу, в которой застряла ворона. Это было странно, но опять же, каждый день здесь разный», — пояснила она.

Сотрудники клиники написали в соцсетях: «Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что спасает ежика, но обнаружила, что это пушистый помпон от шапки. Этот очаровательный „ежик“ тем не менее получил всю любовь, заботу и внимание. Помните, доброта не знает границ, даже если она касается искусственного пушистого друга».

Ветеринары предупреждают: если вы обнаружите настоящего ежа днем, это может говорить о проблемах со здоровьем животного. Специалисты советуют положить найденного ежа в коробку, держать в тепле и обратиться к местным ветеринарам.

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