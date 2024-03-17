Пенсионерка перепутала рысь с собакой и поселила у себя в бане

В Нижегородской области пенсионерка перепутала рысь с собакой и поселила ее в бане. Историю заметили журналисты NewsNN.ru.
С хищником столкнулись жители деревни Беласовка в Семеновском округе. 11 марта телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры» запостил видео очевидцев, обративших внимание на разгуливавшую по улице лесную кошку.
«Самое страшное, что рысь заметили днем около одной из школ. Родители обеспокоены, не пора ли принимать меры», — говорится в посте. Читатели канала предположили, что рысь оголодала в лесу и вышла к людям в поисках еды. Ту же мысль высказал председатель охотобщества Семеновского района и напомнил, что населенный пункт находится рядом с перелесками.
Оказалось, что зверя приютила пожилая местная жительница. Некоторое время она держала его в своей бане и прикармливала, перепутав с породистой собакой.
«У меня стал по ночам загораться свет во дворе. Я посмотрю — собачка ходит. Я вышла и вижу: собачка-то упитанная, хорошая, не замученная. Значит, хозяйская. Думаю, найдется хозяин-то. Потерял кто‑нибудь. Я ее и кормила», — объяснила пенсионерка репортеру местного телеканала «Кстати».
Об ошибке она узнала лишь из интернета, когда ее соседи выложили видео с хищником.
Более приятная встреча с лесной кошкой случилась на Камчатке. Там инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь.
Лесная гостья устроилась на подоконнике домика на кордоне, грелась на солнце и с большим интересом наблюдала за происходящим в доме.