Пенсионерка перепутала рысь с собакой и поселила у себя в бане

«Самое страшное, что рысь заметили днем около одной из школ. Родители обеспокоены, не пора ли принимать меры», — говорится в посте. Читатели канала предположили, что рысь оголодала в лесу и вышла к людям в поисках еды. Ту же мысль высказал председатель охотобщества Семеновского района и напомнил, что населенный пункт находится рядом с перелесками.