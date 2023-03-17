Пассажир, которого не пустили на рейс, попробовал улететь в багажном отсеке

Пассажир должен был лететь домой рейсом «Уральских авиалиний», но, как сообщает телеграм-канал, вел себя вызывающие, поэтому на гейте ему отказали в посадке. Тогда мужчина выбрался на перрон, нашел другой самолет в Калининград — от S7 — и забрался в его багажный отсек.