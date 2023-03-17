Пассажир, которого не пустили на рейс, попробовал улететь в багажном отсеке

24-летний калининградец залез в багажный отсек самолета в аэропорту Домодедово, потому что его не пустили на рейс. Об этом пишет Mash, информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Пассажир должен был лететь домой рейсом «Уральских авиалиний», но, как сообщает телеграм-канал, вел себя вызывающие, поэтому на гейте ему отказали в посадке. Тогда мужчина выбрался на перрон, нашел другой самолет в Калининград — от S7 — и забрался в его багажный отсек.
Сотрудники службы безопасности Домодедово заметили пассажира, вытащили из багажного отсека и передали полиции. Борт S7 повторно проверили, он вылетел с задержкой в два часа.
Как пишет Mash, калининградец «был невменяем», сейчас его психологическое состояние проверяют медики.