Стивен Спилберг назвал «Дюну-2» «одним из величайших сайфай-фильмов, которые он видел»

Прокатные сборы второй часть экранизации романа Фрэнка Герберта превзошли показатели предыдущего фильма по всему миру и за первый месяц составили более 500 млн долларов. Отвечая на вопрос о планах снять третью частью франшизы, Вильнев заявил, что начнет работу над ней, только если будет на сто процентов уверен, что фильм будет лучше предыдущего.