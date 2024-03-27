Стивен Спилберг назвал «Дюну-2» «одним из величайших сайфай-фильмов, которые он видел»

В разговоре с Дени Вильневом на подкасте «The Director’s Cut» Стивен Спилберг, автор классики сайфай-жанра вроде «Инопланетянина» и «Близких контактов третьей степени», поделился впечатлениями от просмотра последней работы коллеги.
Легендарный режиссер назвал картину «Дюна: Часть вторая» «одним из величайших научно-фантастических фильмов, которые он когда‑либо смотрел».
«Сцена, в которой Пол седлает песчаного червя, — одна из лучших, что я видел в своей жизни. Актерский состав абсолютно потрясающий. Боевые сцены также несравнимы», — добавил Спилберг.
«Дюна: Часть вторая» вышла на экраны 28 февраля 2024 года. Главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе, Остин Батлер, Зендая, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Стеллан Скарсгорд.
Прокатные сборы второй часть экранизации романа Фрэнка Герберта превзошли показатели предыдущего фильма по всему миру и за первый месяц составили более 500 млн долларов. Отвечая на вопрос о планах снять третью частью франшизы, Вильнев заявил, что начнет работу над ней, только если будет на сто процентов уверен, что фильм будет лучше предыдущего.