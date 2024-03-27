В синопсисе картина называется «басней-триптихом», которая расскажет сразу три истории:

— о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь;

— о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком;

— о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.