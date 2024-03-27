На ютуб-канале Searchlight Pictures появился первый тизер «Kinds of Kindness» — нового фильма Йоргоса Лантимоса.
В главных ролях — Эмма Стоун, Маргарет Куолли, Уиллем Дефо, Джесси Племонс, Хантер Шефер и другие. Картину начнут показывать в избранных кинотеатрах с 21 июня.
В синопсисе картина называется «басней-триптихом», которая расскажет сразу три истории:
— о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь;
— о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком;
— о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.
Лантимос, автор «Бедных-несчастных», «Лобстера», «Фаворитки» и «Убийства священного оленя», выступит режиссером и автором сценария.
Ранее стало известно еще об одном проекта Лантимоса с Эммой Стоун — ремейке корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке.
Предыдущий фильм Лантимоса, «Бедные-несчастные», завоевал «Золотого льва» в Венеции, четыре «Оскара» и пять премий BAFTA.