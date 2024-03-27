Спрос на антидепрессанты в России в 2024 году стал рекордным за пять лет

В российских аптеках зафиксировали рекордный спрос на антидепрессанты. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
За первые 11 недель 2024 года фармацевты продали 3,6 млн упаковок антидепрессантов на сумму 2,9 млрд рублей. В прошлом году за тот же период на такие лекарства россияне потратили 2 млрд, в 2022 году — 2,4 млрд, а в 2021-м и 2020-м — 1,2 млрд и 1,1 млрд соответственно.
О росте спроса на препараты изданию рассказали и в российских аптеках. Например, в «Аптечной сети 36,6» по сравнению с началом 2023 года продажи антидепрессантов выросли на 41%, а в сети «Аптека 25» показатель увеличился более чем на 15%.
В сентябре 2023 года несколько российских сетей аптек сообщили о нехватке препарата для лечения депрессии «Прозак». Весной того же года его производитель объявил об уходе из РФ.