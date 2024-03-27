Спрос на антидепрессанты в России в 2024 году стал рекордным за пять лет

За первые 11 недель 2024 года фармацевты продали 3,6 млн упаковок антидепрессантов на сумму 2,9 млрд рублей. В прошлом году за тот же период на такие лекарства россияне потратили 2 млрд, в 2022 году — 2,4 млрд, а в 2021-м и 2020-м — 1,2 млрд и 1,1 млрд соответственно.