В российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак», узнал РБК

В сетях аптек сообщили о нехватке препарата для лечение депрессии «Прозак», сообщает РБК со ссылкой на представителей фармацевтической отрасли. Его производитель весной объявил об уходе из РФ.
По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», «Прозак» остался лишь в четырех из почти 2400 подключенных к сервису точек в Москве. В Петербурге — в двух из 1300, в Воронеже — в пяти из 346, а в Новосибирске и Казани лекарства уже нет.
В московских сетях «Столичка», «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог» лекарство также отсутствует. Лекарства нет на складе, последняя поставка была в июне, и когда будет следующая, неизвестно, рассказали сотрудники аптек.
В саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» (по собственным данным, включает 220 организаций) подтвердили, что лекарство отсутствует у поставщиков. Источник издания в крупной федеральной аптечной сети поделился, что «Прозака» нет уже давно, а сейчас распродаются остатки. По словам фармацевтов, последняя поставка «Прозака» была в июне, когда будет следующая, неизвестно.
«Прозак» назначают для лечения депрессий, обсессивно-компульсивных расстройств, нервных булимий. Отличие «Прозака» от уже существовавших тогда антидепрессантов заключалось в том, что он не вызывал побочных эффектов, в частности, со стороны сердечно-сосудистой системы, за счет чего препарат можно было принимать продолжительное время, отмечает РБК.
На полках российских аптек «Прозак» появился в 1991 году. После начала военной спецоперации на территории Украины американский производитель препарата Elli Lilly объявил об уходе из РФ. О прекращении поставок ни одна из компаний официально не заявляла.
В Минздраве заявили, что «дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин», в число которых входит «Прозак», в стране нет. Там указали на зарегистрированные в России 12 препаратов с этим действующим веществом.