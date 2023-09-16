В российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак», узнал РБК

По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», «Прозак» остался лишь в четырех из почти 2400 подключенных к сервису точек в Москве. В Петербурге — в двух из 1300, в Воронеже — в пяти из 346, а в Новосибирске и Казани лекарства уже нет.