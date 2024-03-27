Facebook* тайно просматривал данные пользователей Snapchat, Amazon и YouTube

Facebook* тайно просматривал данные пользователей, чтобы лучше понять, как пользователи ведут себя на сайтах конкурентов. Документы, из которых это следует, опубликовал федеральный суд Калифорнии в рамках разбирательств между Meta** и пользователями, сообщает Mashable.
Facebook реализовывал секретный проект по анализу трафика и аналитики своих конкурентов — Snapchat, Amazon и YouTube. Технологический гигант запустил проект под названием «Охотники за привидениями», отсылающий к иконке мессенджера. Он был частью программы, работавшей в период с 2016 по 2019 год «по прямому запросу [генерального директора Марка] Цукерберга».
Адвокат истцов Брайан Дж.Данн заявил, что «Охотники за привидениями» «использовал «невероятно агрессивные технологические меры, включая перехват и расшифровку трафика». В судебных документах также упоминается переписка Цукерберга и сотрудников Meta от июня 2016 года.
В переписке глава корпорации размышлял: «Всякий раз, когда кто‑то задает вопрос о Snapchat, звучит ответ, что, поскольку их трафик зашифрован, у нас нет по ним аналитики. <…> Учитывая, как быстро они растут, кажется важным найти новый способ получения надежной аналитики о них. Возможно, нам нужно написать специальное программное обеспечение. Вам следует придумать, как это сделать».
Решение по запросу Цукерберга пришло от VPN-сервиса Onavo, приобретенного Facebook в 2013 году и закрывшегося шесть лет спустя после того, как, было, выяснилось, что Facebook тайно платил подросткам за использование сервиса для доступа к данным об их активности в сети. В случае с «Охотниками за привидениями» команда Onavo предложила технологию перехвата трафика для определенных поддоменов, которую можно было установить как на iOS, так и на Android. Эти «наборы» позволили корпорации перехватывать зашифрованные данные.
В отчете Onavo для Цукерберга говорится, что теперь «возможно в деталях изучать активность внутри приложения». Документ называется «Примечание и пояснение Марку».
Однако некоторые работники Facebook выразили обеспокоенность происходящим. Тогдашний руководитель службы безопасности Педро Канауати написал в электронном письме: «Я не могу придумать веского аргумента в пользу того, почему это нормально. Широкая публика просто не знает, как эта штука работает».
В 2018 году внутренние документы, опубликованные британскими законодателями, также пролили свет на слежку Facebook за своими конкурентами, включая Snapchat (который компания не смогла приобрести) и WhatsApp* (входит в Meta с 2014 года).
* Facebook и WhatsApp запрещены в РФ.
** Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.