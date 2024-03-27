Facebook* тайно просматривал данные пользователей Snapchat, Amazon и YouTube

Решение по запросу Цукерберга пришло от VPN-сервиса Onavo, приобретенного Facebook в 2013 году и закрывшегося шесть лет спустя после того, как, было, выяснилось, что Facebook тайно платил подросткам за использование сервиса для доступа к данным об их активности в сети. В случае с «Охотниками за привидениями» команда Onavo предложила технологию перехвата трафика для определенных поддоменов, которую можно было установить как на iOS, так и на Android. Эти «наборы» позволили корпорации перехватывать зашифрованные данные.