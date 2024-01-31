«Мне жаль за все, через что вам пришлось пройти»: Цукерберг обратился к родителями жертв соцсетей

«Я сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти. Никто не должен пережить то, что пережили ваши семьи, и именно поэтому мы вкладываем так много средств и собираемся дальше прилагать усилия в масштабах всей отрасли, чтобы гарантировать, что никому не придется пережить то, что пришлось пережить вашим семьям», — заявил Цукерберг. В это время родители держали фотографии своих детей из соцсетей, умерших в результате сексуализированного насилия или домогательств.