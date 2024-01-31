«Мне жаль за все, через что вам пришлось пройти»: Цукерберг обратился к родителями жертв соцсетей

Конгресс США допросил руководителей Meta*, X, TikTok, Snap и Discord по поводу предполагаемого вреда, нанесенного молодым пользователям их платформ. Там Марк Цукерберг обратился к родителям жертв и извинился.
«Я сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти. Никто не должен пережить то, что пережили ваши семьи, и именно поэтому мы вкладываем так много средств и собираемся дальше прилагать усилия в масштабах всей отрасли, чтобы гарантировать, что никому не придется пережить то, что пришлось пережить вашим семьям», — заявил Цукерберг. В это время родители держали фотографии своих детей из соцсетей, умерших в результате сексуализированного насилия или домогательств.
Генеральный директор Snap Inc Эван Шпигель выразил аналогичные соболезнования родителям, чьи дети смогли получить доступ к запрещенным веществам в Snapchat. В конце 2023 года родители более 60 подростков подали иск против Snap за то, что компания якобы способствовала приобретению их детьми наркотиков, употребление которых привело к передозировке.
«Мне очень жаль, что мы не смогли предотвратить эти трагедии. Мы прилагаем все усилия, чтобы заблокировать все поисковые запросы, связанные с наркотиками, на нашей платформе», — заявил бизнесмен.
На слушаниях под названием «Современные технологии и кризис сексуальной эксплуатации детей в интернете» также присутствовали Линда Яккарино из X (ранее Twitter), Шу Цзы Чу из TikTok и Джейсон Цитрон из Discord. Сенат был заполнен семьями с детьми и адвокатами. Сенатор Линдси Грэм посчитал, что это «самая большая аудитория, которую он видел в этом зале».
В преддверии слушаний выяснилось, что команда модераторов TikTok в 400 раз больше, чем команда X. В сервисе коротких видео, которым пользуются около миллиарда пользователей по всему миру, этим делом занимаются более 40 тыс. человек, а в соцсети с короткими заметками — около 100 при полумиллионе активных юзеров.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.