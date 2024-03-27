«Бургер Кинг» в Бразилии дарит вопперы обладателям красивых залысин

Сегодня в 13:55
Фото: @BurgerKingBR/X

«Бургер Кинг» в Бразилии запустил акцию, в которой стать победителями могут только обладатели красивых залысин. Они смогут бесплатно получить воппер, если покажут продавцу свое облысевшее место на голове, а тот даст положительную оценку.

Акция действует с 27 по 31 марта. Специально для этого «Бургер Кинг» выпустил ролик с обзором на залысины. Самой выдающейся креативщики сети считают ту, которая продолжается ото лба с двух сторон и заканчивается на макушке.

В соцсетях задумку оценили. Один из пользователей в шутку расстроился, что акция запустилась после того, как он пересадил себе волосы. А бразильянка по имени София похвасталась, что мужчина с «идеальной залысиной» в ролике — ее отчим.

Акция действует не во всех точках Burger King в Бразилии. В такую, судя по всему, зашел ради бесплатного воппера один из комментаторов, которого после заказа обсмеяли: «Я пошел в БК, снял кепку и показал свою лысину. Продавщица спросила, что я делаю, и я в ответ попросил воппер. Она спросила, зачем, а ответил: „Потому что я лысый“. Она и остальной обслуживающий персонал смеялись мне в лицо».

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