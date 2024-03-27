«Бургер Кинг» в Бразилии дарит вопперы обладателям красивых залысин

Акция действует не во всех точках Burger King в Бразилии. В такую, судя по всему, зашел ради бесплатного воппера один из комментаторов, которого после заказа обсмеяли: «Я пошел в БК, снял кепку и показал свою лысину. Продавщица спросила, что я делаю, и я в ответ попросил воппер. Она спросила, зачем, а ответил: „Потому что я лысый“. Она и остальной обслуживающий персонал смеялись мне в лицо».