Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля

Сегодня в 13:03
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

С 3 апреля 2024 года Samsung Pay прекратит поддержку карт российской платежной системы «Мир». Пользователи не смогут подключать новые карты, а добавленные ранее удалят из сервиса. Кроме того, приложение Mir Pay пропало из магазина приложений Google Play. Информация об этом появилась на сайте Samsung.

При этом представители компании пояснили, что в Samsung Pay хранится лишь электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

Владельцы Samsung не смогут добавлять новые карты «Мир» из приложений банков и использовать карты для оплаты проезда в общественном транспорте. Сервис продолжит работу в Беларуси, где в него все еще можно будет добавить карты Visa и Mastercard, которые ушли из России.

В феврале 2024 года США наложили блокирующие санкции на оператора национальной системы платежных карт «Мир», после чего от обслуживания этих карт стали отказываться банки в разных странах мира — например, в Армении, где эти карты ранее работали.

В марте 2022 года поддержку карт «Мир» прекратил сервис Apple Pay, а Google Pay приостановил пилотный проект по подключению таких карт. Тогда же появилось приложение Mir Pay для смартфонов на Android, которое позволяет платить телефоном с помощью карт «Мир».

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