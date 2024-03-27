Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля

С 3 апреля 2024 года Samsung Pay прекратит поддержку карт российской платежной системы «Мир». Пользователи не смогут подключать новые карты, а добавленные ранее удалят из сервиса. Кроме того, приложение Mir Pay пропало из магазина приложений Google Play. Информация об этом появилась на сайте Samsung.
При этом представители компании пояснили, что в Samsung Pay хранится лишь электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.
Владельцы Samsung не смогут добавлять новые карты «Мир» из приложений банков и использовать карты для оплаты проезда в общественном транспорте. Сервис продолжит работу в Беларуси, где в него все еще можно будет добавить карты Visa и Mastercard, которые ушли из России.
В феврале 2024 года США наложили блокирующие санкции на оператора национальной системы платежных карт «Мир», после чего от обслуживания этих карт стали отказываться банки в разных странах мира — например, в Армении, где эти карты ранее работали.
В марте 2022 года поддержку карт «Мир» прекратил сервис Apple Pay, а Google Pay приостановил пилотный проект по подключению таких карт. Тогда же появилось приложение Mir Pay для смартфонов на Android, которое позволяет платить телефоном с помощью карт «Мир».